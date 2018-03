Há vários motivos para o fracasso de um relacionamento, mas um dos mais comuns e mais difíceis de superar é a descoberta de que um parceiro “traiu” o outro. Cientistas de uma universidade norte-americana descobriram que mais da metade dos jovens conversam com “contatinhos” amorosos mesmo quando estão namorando.



Os chamados “contatinhos” estabelecem comportamentos que não são considerados uma traição, mas uma opção de substituição que é conservada à distância.

A pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, onde mais de 600 universitários foram entrevistados e responderam a seguinte pergunta: "Sem contar compromissos atuais, com quantas pessoas você tem contato porque há interesse em se envolver com elas romântica ou sexualmente no futuro?"

Infidelidade: Metade dos jovens mantêm ‘contatinhos’ mesmo namorando | Foto: Janailton Falcão

Leia também: Fim da escapadinha: contatos do WhatsApp agora podem ver sua localização

O relatório da pesquisa revelou que os estudantes abriam conversas do celular para avaliar a quantidade de contatinhos, o que levou 72,9% - ou três quartos deles - a admitir que mantém ao menos uma opção de backup amoroso para um possível envolvimento futuro.

Backups dos “contatinhos”

O mais curioso é que a pesquisa, divulgada pelo site de psicologia e neurociência Psy Post, descobriu que não são só os solteiros que têm o hábito. Segundo os achados, 55,6% dos jovens que namoram ou são casados admitiram ter ao menos um possível backup amoroso.

Ainda foi percebido que os solteiros mantinham em média seis contatos, enquanto os compromissados, cerca de cinco.

O papo não pode esfriar

Os pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan, também estudaram quais são as principais estratégias que as pessoas usam para fazer a manutenção desses contatos e não deixar a conversa morrer. Os estudantes revelaram enviar mensagens positivas e calorosas e pequenas "notas" de garantia, como planejar planos futuros e vagos.

Embora o estudo tenha sido feito de forma criteriosa, a amostra estudada corresponde apenas a estudantes de universidades norte-americanas, o que pode inferir em diferentes comportamentos para pessoas de outras idades ou regiões.

Leia mais:

Consultas e exames podem ser consultados pela internet; saiba como

Caravana da TV Digital chega a Manaus neste sábado

Melhor câmera de celular do mundo não é da Apple: veja