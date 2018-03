Escola de robótica terá matrícula gratuita para meninas neste mês

Manaus - Quem disse que robótica e desenvolvimento de games é coisa só para menino? Para mostrar que as meninas também têm afinidades com a tecnologia, a escola de robótica Manaós Tech for Kids prepara a campanha de matrícula grátis para as meninas, durante todo o mês de março. A ação é uma alusão às comemorações ao “Dia Internacional da Mulher” que é celebrado no dia 8 de março.

“A Manaós Tech vem mostrando que a proposta da escola é fazer com que meninos e meninas possam estar inseridos cada vez mais no contexto da tecnologia. Assim, além de promover um futuro mais promissor a essas crianças, ajudamos também a descobrir novos talentos”, declara o CEO da escola, Glauco Aguiar.

Além de robótica, meninas e meninos entre 6 e 16 anos, também aprendem programação, criação de games em 2D e 3D, criação de aplicativos e também a editar vídeos para o YouTube. A escola está com matrículas abertas para novas turmas e para a descoberta de novos gênios.

“Eu sempre gostei de tecnologia e acho legal porque a gente pode mexer nessas coisas que eu achava que só adulto podia. Acho que as meninas devem se interessar mais por essa área já que, num futuro bem próximo, a maioria das profissões será comandada por robôs e o nosso único trabalho será só o de construir e programar esses robôs. Então, acho que é importante ter esse interesse por esse tipo de coisa”, comenta Isabella Cunha de Araújo, 12 anos, que está na turma Jedi nível 3.

Isabela diz que quer ser desenvolvedora de games quando crescer. A menina convidou a prima Sara para estudar junto com ela na Manaós Tech for Kids. “Quando cheguei aqui (na escola) vi que só éramos nós duas de meninas. Daí comecei a perceber a falta de interesse das meninas pelo aprendizado e também acho que elas pensam que só os meninos podem mexer com robótica e aparelhos eletrônicos”, comenta Sara Gabriele Alves de Araújo, 14 anos, que também é da turma Jedi nível 3.

Sara acredita que a robótica é um ponto a mais no curriculum profissional. “Ainda não decidi o que vou escolher. Estou na dúvida sobre as áreas de Engenharia, Medicina e Direito, mas, acho que a dica que podemos dar para as crianças, adolescentes e jovens, é que no futuro a maioria dos trabalhos vai ser voltada aos robôs e então a gente vai precisar ter pelo menos uma base sobre isso. E é o que a gente está aprendendo aqui na escola”, conclui Sara Gabriele.

Segundo Glauco Aguiar, a proposta da Manaós Tech é trabalhar de maneira multidisciplinar onde as crianças possam aprender matemática, física, entre outras áreas aliadas à tecnologia.

Foto legenda: As primas Isabella e Sara estudam robótica desde o ano passado e sabem que as profissões do futuro estão relacionadas à robótica.





