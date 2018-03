Damata oferece curso voltada para área ambiental no mês de março

Manaus - A Damata Consultoria promove, neste sábado (10), curso sobre Gestão em Unidade de Conservação. O curso faz parte da programação de capacitação voltada à área ambiental, neste mês de março. Será realizado na Rede Espaços Inteligentes, na rua Nova Prata (antiga Rio Juruá), 265, bairro Vieiralves, de 8h às 18h. Além deste curso, outros cursos que serão ministrados neste mês são: Fiscalização Ambiental Urbana; Arqueologia; e Perícia Ambiental. Os cursos têm como público-alvo estudantes e profissionais da área ambiental.

O instrutor será o gestor ambiental Luís Ricardo Bártholo, especialista em Gestão Pública Ambiental, Associativismo, Turismo e Cultura.

A programação de capacitação na área ambiental teve início no último sábado (03), com o curso sobre Inventário Florestal. O treinamento foi ministrado pela engenheira florestal Kauanna Andrade, mestre em Ciências de Florestas Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

No dia 17 de março, acontecerá o curso sobre Fiscalização Ambiental Urbana, com a bióloga Regina Glória Pinheiro Cerdeira. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Nos dias 23 e 24 de março, será realizado o curso sobre Arqueologia, com o historiador Sérgio Bruno Almeida. Ele é especialista em História Cultural com vasta experiência em licenciamento arqueológico em todas as regiões do Brasil.

De 30 a 31 de março, o curso em pauta é o de Perícia Ambiental, com o biólogo João Francisco dos Anjos Junior, mestre em Biologia Experimental pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE/RO) e especialista em Auditoria, Gestão e Perícia Ambiental (IBAPE/RO).

Para inscrições, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (92)3347-8490/ 99132-0500/ 99119-0110, pelo e-mail: contato@damataprojetos.com.br ou pelo site www.damataprojetos.com.br/cursos.hph.

