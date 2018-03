Cartilha educativa alerta para proteção de reservas ambientais

Manaus - Cartilha educativa que aborda proteção ambiental auxiliará na formação de protetores das Reservas Mamirauá e do Amanã (a 600 km de Manaus). O conteúdo, produzido pelo Instituto Mamirauá, é voltado para os Agentes Ambientais Voluntários (AAVs) que atuam nas reservas.

Segundo um dos autores da cartilha, Paulo Roberto e Souza, o conteúdo é uma ferramenta importante para o trabalho de proteção ambiental. “A partir da publicação, esperamos que os agentes possam mostrar qual é o papel deles e qual a importância do trabalho que desempenham para as suas comunidades".

Os agentes voluntários colaboram e orientam os demais moradores quanto à proteção do local onde vivem e ajudam na gestão do espaço, contribuindo com a prevenção de problemas e conflitos relacionados ao uso dos recursos naturais.

De acordo com o educador ambiental Claudioney Guimarães, estão previstas a elaboração de pelo menos mais duas publicações. "A próxima será sobre associações comunitárias", disse.

Conservação ambiental nas reservas

Paulo Roberto ressalta o envolvimento dos comunitários para as atividades de conservação ambiental nas reservas. “A gente entende que ter essas pessoas, com esse ânimo e disponibilidade, para realizar o trabalho de proteção é muito importante. Os comunitários são os primeiros interessados no uso dos recursos, e, sem proteção, não temos garantia que esses recursos perdurem", explicou.

Além de receber as cartilhas, os agentes ambientais voluntários deverão receber capacitações sobre o uso do material.

A cartilha também será um material de apoio nas atividades do Programa de Gestão Comunitária (PGC). "Esse ano vamos realizar oficinas de gestão de pessoas e a cartilha será um dos materiais que vamos trabalhar com eles", explicou Hudson Araújo, outro autor da cartilha.

Educação ambiental

Uma das linhas de atuação do Programa é a educação ambiental, na qual o Instituto Mamirauá possui vasta experiência, trabalhando com professores das comunidades das reservas Mamirauá e Amanã desde o início da década de 1990.





