Robô ajuda em ações de restituição do ICMS da conta de energia

O primeiro robô-assistente de advogados do Brasil lançado este ano, ELI ICMS Energia, e é uma variação do ELI (na sigla em inglês Enhanced Legal Intelligence), com tecnologia capaz de automatizar o processo e viabilizar o ganho de escala para advogados conduzirem grandes volumes de ações de consumidores

Essa implementação do sistema foi criada com base na tese sobre a ilegalidade do ICMS que incide sobre alguns itens das contas de luz (TUSD/TUST) e por isso o consumidor teria o direito de pedir a restituição.

Um obstáculo para a proposição destas ações na justiça é a complexidade e volume de trabalho envolvidos para conseguir cópias de todas as contas dos últimos cinco anos e gerar todos os cálculos e documentos necessários, versus o (relativamente) baixo potencial de retorno nos casos em que o consumo não é muito alto.

Utilizando o ELI ICMS Energia, o advogado consegue executar em minutos o que levaria dias para fazer, e assim essas demandas passam a ser atrativas economicamente gerando oportunidades para advogados e consumidores.

Segundo o CEO da Tikal Tech, empresa responsável pela criação do robô-assistente, Derek Oedenkoven, o ELI ICMS Energia é uma solução para advogados que acabam por atacar diversas disfunções do mercado. “Ele ajuda advogados a ampliarem seu escopo de trabalho com uma nova tese, conquistarem novos clientes e aumentarem seus ganhos, ao mesmo tempo que facilita o acesso dos consumidores aos seus direitos", explicou.

Como funciona a tecnologia

Em síntese, a solução contempla todo o suporte e automação para o advogado executar processos com a maior produtividade e rapidez possível. O trabalho repetitivo e demorado de fazer o download das contas, a leitura dos valores pagos, a atualização monetária, a elaboração da petição inicial, assim como outros documentos ao longo do processo, é todo feito pelo robô de forma muito mais rápida e menos suscetível a erros.

O fluxo funciona da seguinte maneira:

1.O advogado se cadastra gratuitamente através do site e insere os dados de seus clientes com os respectivos códigos junto às distribuidoras de energia;

2.O sistema então busca todas as contas pagas dos últimos cinco anos e faz todos os cálculos destacando os valores com a incidência de tributação indevida, atualizando-os com base na inflação acumulada até a data atual;

3.De posse do valor a ser restituído, o advogado pode fazer o acordo com seu cliente para entrar com a ação na justiça e então contratar o serviço que permitirá gerar a petição inicial, disponibilizada em formato editável, juntamente com o acesso à planilha de cálculos e às últimas 60 contas para que possa protocolar a ação;

4.Recebendo o número do processo, o advogado pode cadastrá-lo no sistema, que é integrado ao LEGALNOTE, para acompanhar e receber alertas sempre que sair novas movimentações e publicações em diário oficial;

5.Petições intermediárias estarão disponíveis automaticamente até o cumprimento da sentença e RPV, assim como um tutorial completo sobre os caminhos possíveis e um canal de contato para eventuais dúvidas.

"É uma forma do advogado aumentar seus rendimentos, com a criação de uma carteira com alto potencial de retorno em um curto espaço de tempo, um ótimo exemplo de como os robôs podem trabalhar para os advogados e não na substituição dos advogados", complementa Derek.

