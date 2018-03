Você usa o WhatsApp? Veja 4 dicas para aproveitar melhor o aplicativo

Manaus - Que o WhatsApp é o queridinho brasileiros, isso não é novidade. Geralmente o app é usado para conversar com amigos ou para fazer negócios. Por causa disso, é superimportante saber usar bem a ferramenta e ser organizado. Confira agora quatro dicas para melhorar a sua experiência no WhatsApp para Android.

A primeira dica é como esconder as notificações de alguns grupos. Embora sejam bastante utilizados para conectar a família ou amigos, os bate-papo coletivos também podem congestionar bastante o aplicativo. Para desativar uma notificação, toque e segure sobre um grupo na tela inicial e procure pelo sino na parte superior. Na janelinha, selecione o tempo que deseja silenciar. Em seguida, marque se deseja que as mensagens do grupo apareçam na notificação do sistema. Pronto!

Leia também: Juiz homologa acordo trabalhista por vídeo do WhatsApp

Já a segunda dica tem a ver com um tema importante: a privacidade. Se você quer limitar o acesso de desconhecidos às suas informações, o WhatsApp oferece uma solução para isso. Basta acessar as configurações do aplicativo, tocar em conta e escolher a opção privacidade. Nesse menu você pode decidir quem verá a foto do seu perfil, suas histórias, confirmação de leitura e outros. Com isso, as chances de algum enxerido fuçar o seu perfil serão menores.

Você é daqueles que ama enviar áudios gigantes e ouvir depois? O WhatsApp tem uma função que facilita esse trabalho. Na janela de conversa, toque no clipe e selecione a opção áudio. Caso o aplicativo pergunte o que fazer, escolha “Gravar com o WhatsApp”. Feito isso, é só apertar o botão para capturar a sua voz e falar à vontade. Você tem até quinze minutos. Ao fim, é possível ouvir o seu próprio áudio antes de enviar. Uma mão na roda, não?

Se a sua franquia de 3G é limitada ou você não quer encher o celular de fotos e vídeos, é possível desligar o download automático. Para fazer isso, vá até as configurações e acesse o menu dados e armazenamentos. Na coluna download automático, escolha o que pode ser baixado quando você estiver na rede 3G, no Wi-Fi e em roaming. As opções desmarcadas só serão baixadas se você tocar sobre elas. Ah, e nessa você também pode diminuir o consumo de dados em ligações.





Leia mais:

Revista Científica abre inscrições para artigos sobre ornitologia

Whatsapp deve ampliar o limite de tempo da opção 'apagar para todos'

Infidelidade: Metade dos jovens mantêm ‘contatinhos’ mesmo namorando