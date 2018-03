Rio Negro: 5 Curiosidades sobre o maior rio de águas pretas do mundo

Ele tem cor de coca-cola e a escolha principal de muitas pessoas como destino para se refrescar nos fins de semana na cidade de Manaus. O que muitos banhistas não sabem é que, um dos afluentes do rio Amazonas, guarda muitos mistérios.

E para desvendar alguns deles, a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Domitila Pascoaloto, explicou várias curiosidades ao EmTempo, sobre o maior rio de águas pretas do mundo, o rio Negro.

São curiosidades desde as nascentes de águas claras, passando pelo misterioso Encontro das Águas, até desaguar nas águas salgadas do oceano atlântico.

1. O rio Negro nasce de águas subterrâneas na Colômbia



O rio Negro nasce na serra do Junai, na Colômbia, onde é chamado de rio Guainia. Segundo Pascoaloto, ele nasce a cerca de 1600 m de altitude, e vem do afloramento de água subterrânea, portanto águas claras. “No entanto, pouco depois, com a decomposição das folhas e galhos da floresta, ao decorrer do trajeto, ele fica escuro. É o que acontece, por exemplo, na nascente do igarapé Acará, aqui em Manaus, na Reserva Ducke”, comentou.

Uma das maiores cheias de todos os tempos foi em 2012, onde o nível do rio chegou a incrível marca de 29, 87 metros. | Foto: Fernanda Farias





2. Desgelo dos Andes é responsável pela época de cheia do rio Negro

Todo ano acontece a cheia e a vazantes dos rios da região amazônica. E um dos responsáveis é o desgelo que acontece lá nos Andes, nascente do rio Amazonas. Aliado à época de chuvas, o nível do rio Negro chega a níveis muito altos. Uma das maiores cheias de todos os tempos foi em 2012, onde o nível do rio chegou a incrível marca de 29, 87 metros.

3. Restos de folhas e galhos formam a sua cor preta



Segundo a pesquisadora, aquela cor escura que parece coca-cola é devido à decomposição das folhas e galhos das árvores na floresta. Funciona assim, as minhocas e algumas bactérias decompõem a matéria orgânica (floresta), fazem uma espécie de digestão com esses resíduos, o que forma o húmus, que é considerado um adubo.“Quando acontece a decomposição desse húmus, ele começa a liberar o ácido húmico e o ácido fúlvico, que são os grandes responsáveis pela tonalidade escura do rio Negro”, explicou.

Cor escura que parece coca-cola é devido a decomposição das folhas e galhos das árvores na floresta | Foto: Fernanda Farias

4. É possível encontrar água do Rio Solimões em muitas partes do rio Negro



Sabemos que o rio Negro não se mistura com o rio Solimões, e o fenômeno conhecido mundialmente como “encontro das águas” acontece por alguns motivos:

1. Velocidades diferentes: Rio Negro 2km/h. Rio Solimões 4km a 6km/h

2. Temperatura diferente: Rio Negro 28 graus. Rio Solimões 22 graus.

3. Material orgânico diferentes: Rio Negro algas e vegetação aquática. Rio Solimões erosão do solo.

Mesmo eles não se misturando nesta parte do encontro, a pesquisadora garante que é possível encontrar água do rio Solimões no rio Negro.

“O Solimões tem maior profundidade e volume de água. Corre cerca de três vezes mais rápido do que o rio Negro. Já o rio Negro tem a temperatura mais alta, o que faz com que sua densidade seja menor. Por essa razão, o rio Solimões acaba "atropelando" o rio Negro. Logo após o encontro das águas, se fizer uma coleta de água a alguns metros abaixo da superfície, onde ainda é possível ver o rio Negro, é comum encontrar água do Solimões, principalmente no período da cheia do rio Solimões, nos arredores de Manaus, no baixo Solimões”.

Mesmo eles não se misturando nesta parte do encontro, a pesquisadora garante que é possível encontrar água do rio Solimões no rio Negro. | Foto: Fernanda Farias

5. O rio Negro ajuda o Rio Amazonas a se formar



O colossal rio Amazonas, maior rio do mundo em extensão de água, é formado por dois principais rios, o rio Solimões e claro, o rio Negro. A nascente acontece na cordilheira dos Andes, no Peru, onde recebe vários nomes, ao longo do percurso até chegar em território brasileiro. No Brasil, ele é nomeado de rio Solimões, até que, ao se juntar com o rio Negro, transforma-se no caudaloso rio Amazonas, que segue até o Amapá, para desaguar no Oceano Atlântico.





