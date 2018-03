Mato? Conheça os benefícios e propriedades medicinais do quebra-pedra

Manaus - Vários são os benefícios do quebra-pedras. Segundo indígenas da Amazônia, ele ajuda na eliminação de cálculos biliares (vesícula biliar) e cálculos renais (pedras nos rins), além do fortalecimento, desintoxicação e proteção do fígado e dos rins, redução do ácido úrico e aumento da micção, e ainda combate à ação de vírus, incluindo hepatite A, B, e C, herpes e HIV, e reduz a hipertensão os níveis de colesterol ruim corpo.

O quebra-pedra também ajuda na redução do colesterol, além de desintoxicar e reparar danos no fígado em pacientes com hepatite e icterícia. Atualmente, a planta é muito pesquisada por suas potenciais propriedades contra vários tipos de câncer, incluindo a inibição da reprodução de células cancerígenas (incluindo células do sarcoma, carcinoma e linfoma).

As propriedades antivirais da planta também são muito pesquisadas para a cura de várias doenças. A Phyllanthus spp possui uma grande quantidade de fitoquímicos e, por isso, existe grande dificuldade de isolá-los e pesquisar sobre os seus efeitos separadamente, fator que explica porque muitas propriedades medicinais do quebra-pedra ainda continuam sem qualquer tipo de comprovação científica.

Propriedades da planta

Em estudo clínico, o extrato de quebra-pedra foi capaz de bloquear a formação de cristais de oxalato de cálcio (blocos de pedras nos rins). Em 2002, pesquisadores trataram durante 42 dias ratos com bexigas com cristais de oxalato de cálcio utilizando o chá de Quebra-Pedras. Os resultados indicaram que a planta inibiu a quantidade e crescimento das pedras no grupo controle.

O quebra-pedra aumenta a secreção de ácidos biliares

Pesquisares da Índia concluíram que a quebra-pedras aumenta a secreção de ácidos biliares na vesícula biliar, reduzindo significativamente os níveis de colesterol e triglicérides em ratos.

Os efeitos hipotensores foram atribuídos a um fitoquímico encontrada no quebra-pedras conhecido como geraniin. Em 1995, cápsulas de quebra-pedra dadas a pacientes resultaram em um aumento significativo no volume de urina e excreção de sódio. Também foi notado um diminuição acentuada nos níveis de açúcar no sangue, agindo em terminações nervosas expostas a alta concentração de açúcar no sangue (altas concentrações podem levar a neuropatia diabética e degeneração macular). Tais propriedades hipoglicemiantes da planta foram conferidas em parte a presença de ácido elágico.

Contraindicações e efeitos colaterais

A quebra-pedra pode aumentar o efeito da diabetes (pode interagir com outros remédios antidiabéticos ou até potencializar os efeitos da insulina, pressão alta e de outros diuréticos). Em altas doses a planta pode ser abortiva. Não deve ser utilizado durante a gravidez. A planta tem sido indicada como redutor da fertilidade feminina (contraceptivo). Pessoas com condições cardíacas frágeis só devem utilizar a planta sob recomendação e supervisão médica.





