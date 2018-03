Evento reúne soluções tecnológicas de baixo custo ao alcance de todos

Manaus - Já imaginou você poder ligar e desligar as lâmpadas por meio do telefone celular mesmo estando fora de casa? Ou ainda poder monitorar a escovação de dentes de seus filhos por meio de aplicativo de celular? Essas e outras soluções tecnológicas que facilitam muito a vida das pessoas poderão ser vistas e aprendidas no próximo dia 31 de março durante o “Arduino Day Manaus 2018”. O evento acontece no Teatro Manauara (no Manauara Shopping) no período de 13h às 21h e qualquer pessoa pode participar.

A programação do “Arduino Day Manaus 2018” contará com nove palestras, que abordarão temas como: “Jogos Digitais"; "Machine Learning"; "Escassez de habilidades na comunidade de TI no Amazonas”, além do “Fingerprinting” – uma espécie de plataforma que avalia se a pessoa está sendo rastreada.

Leia também: Rio Negro: 5 Curiosidades sobre o maior rio de águas pretas do mundo

O “Arduino Day” é um evento que acontece simultaneamente no mundo todo em diversas universidades e em espaços que tenham pessoas interessadas em apresentar ideias e projetos construídos na plataforma Arduino, buscando sempre soluções de baixo custo e compartilhando experiências. A ideia é dedicar um dia completo para aprender, ensinar, construir, apresentar novos projetos e por a mão na massa.



“Nossa meta com a realização desse evento é propor várias possibilidades para aprendizagem, oferecendo palestras, oficinas e espaço para que as pessoas possam apresentar suas ideias, além de aprender mais sobre o mundo da inovação tecnológica. Dessa forma, o Arduino Day não só apresenta novas soluções, como também serve de ‘janela’ para os empreendedores”, explica Carlos Junio Lima, um dos coordenadores do evento.

O “Arduino Day Manaus 2018” é realizado pelo Makers Manaus - um coletivo que tem como proposta difundir os princípios da Cultura Maker na capital amazonense, tendo como principal projeto, viabilizar o primeiro Laboratório de Fabricação Digital (FAB LAB) de Manaus.

Primeira edição

A primeira edição aconteceu no ano passado e reuniu mais de 200 pessoas. A expectativa da organização para este ano é de dobrar o número de participantes. "Para este ano pretendemos ampliar o nosso alcance porque consideramos a democratização da tecnologia possível por meio de nossas atividades durante o evento, mesmo porque o Arduino Day Manaus é uma celebração da tecnologia. Durante as atividades, não abordamos apenas temáticas envolvendo Arduino, mas, também, as áreas tecnológicas de grande potencial no mercado", revela Karla Pereira do Makers Manaus que também é coordenadora do evento.

O que é o Arduino?

Arduino é uma placa fabricada na Itália utilizada como plataforma de prototipagem eletrônica que torna a Robótica mais acessível a todos. O equipamento permite criar ferramentas que são acessíveis, com baixo custo e de fácil uso por amadores e profissionais, principalmente, para aqueles que não têm alcance a equipamentos mais sofisticados e de ferramentas mais complicadas.

O projeto italiano iniciado em 2005 tinha primeiramente cunho educacional e interagia com aplicações escolares, mas o sucesso nessa fase foi tão grande que mais de 50 mil placas foram vendidas.

O coordenador Carlos Junio ressalta que até mesmo pessoas que não têm conhecimento prévio sobre eletrônica, informática e nem possui um Arduino, podem participar do evento. “Principalmente, em tempos de crise econômica onde o mercado de trabalho é mais escasso, as soluções inovadoras em tecnologia surgem para criar novas oportunidades”, destaca.





Leia mais:



Obras em nova estação de tratamento de esgoto estão em fase final

Plantas da Amazônia são identificadas em Unidades de Conservação

Famílias de Fonte Boa vão ganhar programa de saneamento comunitário