Stephen Hawking: entre a física teórica e o mundo pop

Manaus - O físico britânico Stephen Hawking, morto nesta quarta-feira (14), aos 76 anos, brilhou com igual intensidade em dois campos antagônicos. Ganhou o respeito da comunidade científica com sua sólida contribuição à física teórica, um tema impenetrável para a maioria das pessoas. Ao mesmo tempo, conquistou o público com seu talento para divulgar os segredos do universo, a ponto de se tornar um fenômeno pop.

Hawking chamava a atenção pelo contraste entre a vitalidade intelectual e a fragilidade física. Mesmo sem poder movimentar o corpo ou falar durante a maior parte da vida, deixou importantes trabalhos sobre as origens e a estrutura do universo, que ajudaram a entender o papel dos buracos negros.

Mas, ao contrário da maioria dos cientistas, tornou-se uma celebridade. Ficou mundialmente conhecido após lançar, em 1988, o primeiro de seus populares livros de divulgação científica: o best seller "Uma Breve História do Tempo". Mais tarde, ele aproveitaria a fama para popularizar a ciência, aparecendo em séries como Star Trek, The Big Bang Theory e Os Simpsons.

Bom humor o manteve vivo

Hawking era conhecido também por sua leveza e bom humor. “Manter uma mente ativa tem sido vital para minha sobrevivência, assim como manter o senso de humor”, disse o físico em um documentário, em 2013.

A leveza pode ter sido a chave para Hawking desenvolver a rara capacidade de divulgar temas de alta complexidade para grandes plateias sem perder o rigor científico. “Além das contribuições à ciência, ele exerceu, por meio de sua personalidade e de sua condição limitada, uma imensa fascinação sobre o público de todas as idades, em todos os países, sendo talvez o principal divulgador das ciências exatas nos últimos 30 anos.

Mesmo quando o público se esquecer do ícone, ele será lembrado pelos físicos por suas ideias inovadoras”, disse o físico Raul Abramo, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), especialista em buracos negros.

Segundo ele, Hawking deu contribuições importantes para a compreensão de algo quase inimaginável: as singularidades da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, como os buracos negros e o Big-Bang.

Ronald Shellard, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, destaca que Hawking tornou-se uma referência criando teorias de forma diferente. “Nós, humanos comuns, precisamos ao menos de lápis e papel. É surpreendente que ele tenha feito o que fez utilizando apenas sua fantástica mente.”





