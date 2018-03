Aquecimento Global pode trazer danos irreversíveis para a Amazônia

Manaus - Com papel fundamental para conter o aquecimento global, a Amazônia sofre grandes ameaças pelas ações do homem, segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe, Antônio Manzi, que alerta sobre a influência das mudanças climáticas na Amazônia.

“A mudança do clima pode ser tão drástica ao ponto de diminuir as chuvas na região. Com isso, pode começar a faltar água para a floresta sobreviver, o que transformaria a Amazônia em Cerrado”, afirma o pesquisador que é doutor em física da atmosfera.

Ele explica que a floresta consegue absorver parte do gás carbônico emitido pelas atividades humanas oriundas da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, petróleo e gás natural. “A função dela é atenuar o aquecimento global, mas não é capaz de absorver todo o excesso de gás carbônico emitido. Por isso, a concentração de gás carbônico na atmosférica está crescendo, e isso aumenta o efeito estufa da Terra".

Amazônia poderá sofrer grandes alterações | Foto: Márcio Melo

De acordo com o ele, essas mudanças do clima podem mudar totalmente os ecossistemas. “Com o desmatamento, a floresta terá uma menor capacidade de armazenar carbono. A consequência será uma grande emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, intensificando cada vez mais o aquecimento global, trazendo prejuízos para o mundo todo”, finalizou.

Conscientização

Hoje, em comemoração ao dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, o Ministério do Meio Ambiente lançou um portal sobre conscientização pública sobre a mudança do clima.

Na plataforma é possível encontrar publicações, vídeos, sites, e até aplicativos para celular, tudo para incentivar e sensibilizar a população ao que diz respeito à conservação do meio ambiente.

Conheça a plataforma do MMA aqui.

Leia mais:

