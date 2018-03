UEA promove Semana da Tecnologia com foco nas tendências digitais

Manaus - A Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) vai realizar, na próxima semana, o evento tecnológico Intelligence of Things Week (Semana de Inteligência das Coisas), que inicia dia 19 e vai até o dia 23 de março na unidade do Parque dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento será voltado para o debate e aprendizado da Inteligência Artificial e suas vertentes. Além de aproximar a comunidade acadêmica, especialistas da indústria e da comunidade tecnológica vão debater sobre os desafios e oportunidades das novas tendências digitais.

O encontro tecnológico é uma parceria entre a UEA e a Samsung. Apesar de ser realizado pela primeira vez, as vagas estão praticamente esgotadas. Foi aberta uma lista de espera para os que querem participar das palestras e minicursos oferecidos gratuitamente.

Ao todo serão 17 palestrantes convidados para conduzir a programação. Dentre eles, o professor doutor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Anderson Soares, que é referência em alguns setores da tecnologia. Além dele, vai participar o engenheiro Sildomar Takahashi, que trabalha com inteligência artificial na Boeingcorporação (multinacional norte-americana de desenvolvimento aeroespacial).

"O bom deste evento é que ele não vai ficar só na teoria, mas também será focado nas aplicações de como as tecnologias podem ser utilizadas. A vinda desses profissionais é enriquecedora para todos nós, pois é conhecimento compartilhado", ressaltou o coordenador da Samsung Ocean Center/UEA, Silvio Marques.

Segundo Silvio, a programação está com vagas praticamente esgotadas | Foto: Marcely Gomes





Segundo Silvio, apesar da programação estar com vagas praticamente esgotadas, até a abertura do evento, uma equipe que auxilia na realização da programação já começou a entrar em contato com inscritos para a confirmação das presenças. Caso os pretensos participantes não confirmem as participações até segunda, as vagas serão repassadas para os que estão na lista de espera.

Outro destaque da semana tecnológica será o encerramento do evento com uma palestra voltada para o seriado "Black Mirror", que será ministrada pelo professor da UEA, Maurício Figueiredo. A palestra, intitulada de "Black Mirror: Da ficção a Realidade", terá como objetivo analisar quais as tecnologias contidas no seriado já podem ser utilizadas na atualidade.

Debates sobre inteligência artificial na área de games, saúde, mercado profissional e suas inovações também farão parte da agenda da semana de tecnologia. Para conferir a programação, basta clicar em http://oceanbrasil.com/iaweek/.

Para conferir detalhadamente toda a programação, basta clicar em http://oceanbrasil.com/iaweek/ e conferir. | Foto: Marcely Gomes





Samsung Ocean Center e UEA

A Samsung Ocean Center foi criada em 2014, fruto de uma parceria entre a empresa privada Samsung e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O principal objetivo do projeto é possibilitar um espaço de pesquisa e desenvolvimento, capacitação e treinamento das turmas de tecnologia da universidade.

"Além de dar espaço para a capacitação, procuramos ter um contato mais próximo com os empreendedores locais e startups, por exemplo. E o interessante também é que temos uma turma recente chamada OceanLeb, que desenvolve soluções tecnológicas para área de saúde", disse o coordenador.

A abertura oficial do evento será às 18h do dia 19 na Samsung Ocean Center, localizada na Universidade Federal do Amazonas, na Avenida Darcy Vargas, 1200, Bairro Parque Dez.

