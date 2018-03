Conheça 'ótimas' funcionalidades pouco usadas em smartphones

Todos sabemos que a tecnologia é a principal aliada em praticamente todas as tarefas que executamos durante o dia, e o uso do smartphone corresponde a quase 100% do nosso tempo. Segundo dados da 28ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) em 2017, o Brasil já alcançou a quantidade de um celular por habitante.

Com o passar dos anos, as utilidades desses aparelhos vêm melhorando conforme os avanços da tecnologia, porém muitas pessoas ainda não sabem explorar todos os recursos oferecidos. A nerd2.me, que disponibiliza suporte tecnológico de forma diferenciada, levando um nerd particular para resolver problemas e dúvidas técnicas de dispositivos, listou algumas das funcionalidades "escondidas" ou pouco usadas nesses aparelhos.

Roteador Wi-Fi

Já aconteceu de estar trabalhando com o computador e a internet cair? O smartphone possui o recurso de ponto de acesso, no qual se transforma em um roteador e compartilha a rede de dados do celular com qualquer aparelho capaz de se conectar à internet via Wi-Fi. E o melhor: não é preciso baixar nenhum aplicativo porque a maioria dos smartphones já vem com essa funcionalidade de fábrica, acessível a todos os modelos.

Rádio

Alguns celulares são capazes de sintonizar rádios na frequência FM, mas mesmo aqueles que não possuem essa função podem se conectar às estações on-line. Para isso, basta fazer download de um aplicativo gratuito, disponível para iOS e Android, em que é possível ouvir rádios do mundo todo, assim como as nacionais. Também não é preciso antena, basta estar conectado à internet por meio de Wi-Fi ou rede de dados da operadora de celular.

Mouse

Por meio da tela touch dos smartphones, é possível utilizar o aparelho como mouse para o computador. Hoje em dia já existe um aplicativo pago, disponível para iOS e Android que consegue controlar o cursor do PC ou Mac usando o smartphone ou tablet. Ele também traz funcionalidades extras, como controle de arquivos e multimídia. Para funcionar, é preciso instalar o programa no computador. Essa é uma ótima alternativa para controlar a reprodução de um filme sem precisar usar o mouse, por exemplo.

Controle remoto

Caso possua uma smart TV, é só procurar pela marca dela na loja de apps do sistema. Algumas contam com aplicativos especiais para acessar as TVs pelo smartphone, oferecendo várias funções além do controle de canais, como compartilhamento de fotos, notificações personalizadas para os programas e uso do teclado para digitar na TV.

Tradutor

Precisa viajar e não domina a língua do país de destino? Não é preciso levar aquele clássico livrinho de frases para se comunicar com os gringos. Ao usar um aplicativo gratuito da Google, também disponível para iOS e Android, é possível não só conseguir traduzir as palavras que precisa entender como também os textos por meio da câmera do seu smartphone.