Ipaam leva campanha ‘Diga Não ao Fogo’ ao Careiro Castanho

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) promoveu, na última semana, nas escolas municipais Pedro Alcântara e Fabio Lucena, nas comunidades rurais Sumaúma e Araçá, no município Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus), a campanha “Diga Não ao Fogo”. A ação contou com atividades educativas, palestras e oficinas abordando temas voltados à preservação do meio ambiente.

De acordo com a técnica da Gerência de Educação Ambiental (Geam), Vandete Sousa, o objetivo da campanha foi levar orientações para a população urbana e rural daquela cidade sobre os riscos à saúde e os impactos negativos ao meio ambiente provocados pelas queimadas e desmatamentos durante o período de verão que começa a partir de junho até novembro no Amazonas.

“A ação é importante, pois é através dessas atividades educacionais que a gente consegue ampliar o conhecimento das pessoas sobre queimada e outros assuntos relacionados ao meio ambiente. Além disso, mostramos de forma didática os impactos que isso pode acarretar nas nossas vidas”, afirmou Vandete.

Ela explicou que a ação é uma parceria com o projeto “Pé de Pincha”, do grupo de extensão da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), coordenado pelo professor Paulo Andrade. A campanha “Diga Não ao Fogo” é um dos temas prioritários do Ipaam que, por meio da Geam, criou um calendário de atividades sociais e educativas para ser desenvolvido nos 62 municípios.

A técnica da Gerência de Educação Ambiental informou que, além de assuntos relacionados a queimadas, a ação também abordou outras preocupações, como o desmatamento, resíduos sólidos, uso racional da água, fauna silvestre e pesca predatória. Durante a campanha, as palestras realizadas na biblioteca móvel do Ipaam “Juscelino Batista” contaram com a participação de estudantes, professores e a comunidade em geral.