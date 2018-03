Utilização na perfumaria quase leva espécie amazônica à extinção

A intensa extração do óleo quase levou a planta à extinção, devido sua utilização em diversos cosméticos e perfumes | Foto: Divulgação

Manaus — Chegando até 30 metros de altura, a árvore do pau-rosa chama a atenção pela imponência e pela beleza de suas folhas coloridas. A intensa extração do óleo dessa espécie, o linalol, quase levou a planta à extinção, devido sua utilização em diversos cosméticos e perfumes — como o Chanel N°5, produzido em Paris e comercializado em todo o mundo. A boa notícia é que um estudo inédito realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) revelou que é possível extrair o óleo do pau-rosa com métodos não-destrutivos, ou seja, sem que se faça necessária a derrubada da árvore.

O pau-rosa, de nome científico Aniba rosaeodora, é uma espécie nativa da Amazônia e é a única no país que produz esse óleo. Nos anos 60, estima-se que sua produção chegou a 500 toneladas ao ano, sendo o terceiro produto mais exportado do país, ficando atrás apenas da borracha e da castanha. A exploração irresponsável da árvore fez com que, em 1992, ela entrasse para a lista de espécies ameaçadas do Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

O estudo, desenvolvido durante o doutorado do engenheiro florestal Pedro Krainovic, reafirma o desenvolvimento de técnicas para o manejo sustentável desses plantios e que, atualmente, são quase inexistentes. Um dos métodos abordados no estudo de Krainovic é o manejo da biomassa aérea, que trata-se da utilização de matéria orgânica. No caso do pau-rosa, realizando apenas a poda da copa.

De acordo com o pesquisador Paulo de Tarso Sampaio, que orientou o estudo, a pesquisa joga nova luz ao modo tradicional e destrutivo da extração do pau-rosa. "As informações têm contribuído para a definição de técnicas e para o manejo dos plantios pela poda da copa, visando o aumento da produção de óleo”, afirma ele.

Atualmente, a colheita do pau-rosa ocorre pela remoção de 100% da copa ou de toda a árvore, depois de cortar o tronco a 50 centímetros acima do solo para, em seguida, extrair óleo essencial de todas as partes da árvore. O Ibama recomenda que os extrativistas reponham as mudas de pau-rosa, sendo 80 mudas para cada 180 kg de óleo exportados.

Segundo Krainovic, as amostras foram realizadas em três plantios, sendo dois em Maués (município localizado a 276 km de Manaus) e um em Novo Aripuanã (a 227 km da capital). “Foram cerca de 10 toneladas de material fresco avaliado. Foi a maior amostragem já feita para a espécie e para o levantamento dos primeiros critérios técnicos a serem adotados em plantios comerciais”, destacou ele.

O linalol é extraído do pau-rosa e é uma substância que mantém por mais tempo os aromas, chamado de "fixador" | Foto: Divulgação

Sobre o linalol

O óleo essencial de pau-rosa contém o linalol, que é uma substância de suma importância para a indústria da perfumaria e dos cosméticos, principalmente, na fabricação de perfumes finos, a exemplo do famoso Chanel nº5, lançado em 1921.

O óleo essencial do pau-rosa brasileiro, é constituído de aproximadamente 75 a 85 por cento de linalol. É uma substância que mantém por mais tempo os aromas, sendo popularmente chamado de “fixador”. Na produção de perfumaria, o linalol é um importante fixador natural que mantém o aroma por mais tempo.

“O grande diferencial do óleo essencial de pau-rosa brasileiro é que há uma boa quantidade de linalol, adicionado a um buquê de fragrâncias único, fornecido somente por essa espécie, o que é de interesse da indústria de cosméticos e de perfumaria mundial”, finaliza Krainovic.





