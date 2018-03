Google realiza evento em Manaus

Manaus - Faltando pouco mais de um mês para a principal data do e-commerce no primeiro semestre, o Dia das Mães, comerciantes de Manaus terão a chance de conseguir montar uma estratégia para alavancar suas vendas. Na próxima terça-feira (27), a agência Buzzer Digital, em parceria com o Google, realizará o workshop “Google Partner Connect Dia das Mães”.

Além da abordagem do tema principal, estarão em pautas assuntos como "A importância da mídia online", e "Oportunidades para deixar seu negócio ativo no mundo digital". Especialistas da Buzzer e do Google também responderão perguntas e dúvidas dos participantes.

Leia também: Crimes de homofobia no Amazonas diminuem, diz SSP

Com sede em São Paulo, a Buzzer Digital tem em seu portfólio cases de sucesso com empresas renomadas, de diversos segmentos, como Bemol, Natura, Sephora, Cartoon Network, Multiplus, Danone, entre outras.

“O mercado da região norte é um velho conhecido nosso, pois já trabalhamos com empresas de Manaus há algum tempo. Apesar disso, entendemos que é um mercado ainda em expansão, muito promissor. Assim, decidimos, em parceria com o Google, apresentar, pela primeira vez na região, esse evento para ajudar os lojistas a aproveitarem melhor as oportunidades de negócios”, disse Ricardo Perrota, CEO da Buzzer.

O evento será no Intercity Manaus, a partir das 8h. Restam poucas vagas e as reservas devem ser feitas pelo site Buzzer Digital.



