WhatsApp ganha recurso para usuário avisar que mudou de número

Manaus - Uma nova atualização do WhatsApp promete trazer ainda mais comodidade para as pessoas que precisarem trocar de número do aplicativo de mensagens. A ferramenta vai ganhar em breve um recurso que irá avisar automaticamente, caso o usuário permita é claro, os contatos sobre a alteração de número.

De acordo com informações do WABetaInfo, a funcionalidade já está sendo liberada para a versão beta do aplicativo que consta na plataforma Android (2.18.97) e em um futuro próximo também estará disponível para iPhone. Segundo os detalhes, quando o usuário entrar na seção de “Alterar/Mudar número” poderá escolher se quer notificar os contatos sobre a alteração.

Neste caso, será possível escolher entre notificar todos os contatos, somente os contatos que estão com conversas salvas ou pessoas específicas. Dessa forma o usuário poupa tempo e trabalho de ter que avisar manualmente os contatos mais importantes sobre a alteração.

