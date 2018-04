Prefeitura de Manaus participa de parceria para garantir sinal digital

Prefeitura de Manaus monta uma força tarefa para garantir sinal digital para famílias carentes da capital. | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - A prefeitura de Manaus em parceria com a organização não governamental Seja Digital pretende garantir sinal de TV digital em toda a capital amazonense. Uma força tarefa entre a prefeitura, a Secretaria Municipal da mulher, assistência e direitos humanos (Semmasdh) e a ONG Seja Digital, realiza a distribuição de kits de tv digital para famílias carentes na capital amazonense.

O encerramento do sinal analógico no Amazonas ocorrerá no dia 30 de maio.

A instituição Seja Digital é uma instituição não governamental e utiliza toda a base de dados e as unidades de referência da Semmasdh para mapeamento das famílias carentes cadastradas no bolsa família.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, participou na tarde desta quinta-feira (5), de encontro com a presença de gestores de saúde, educação e assistência social, no auditório do shopping Studio 5, na rua Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manais.

Durante o encontro, o prefeito falou sobre a distribuição dos kits digitais. “250mil pessoas já foram beneficiadas, mas atingimos apenas 42% da meta. Temos que chegar o mais perto possível de 100% da meta”, afirmou o prefeito.

Presidente da Rede Amazônica, Phelippe Daou Júnior também assinou parceria para participação no projeto | Foto: Marcelo Cadilhe

Ainda segundo o prefeito Arthur Neto, a prefeitura tem como objetivo, proporcionar o sinal digital de forma gratuita. “Nós evoluímos da tv analógica para a digital. Queremos ajudar as pessoas carentes, algumas não têm mobilidade física, tem pouco convívio social e tem apenas a tv como forma de distração. Queremos proporcionar o sinal digital de forma gratuita" disse o prefeito.



Até o momento, já foram realizados 165.705 mil agendamentos para se adquirir os equipamentos com a efetivação de 106.342 entregas realizadas de um total de 250.595 beneficiários, o que resulta em 42% da meta atingida.

Quem quiser saber se tem direito ao kit, deve ligar gratuitamente para o número 147 ou acessar o portal sejadigital.com.br/kit com o Número de Identificação Social (NIS) em mãos. Depois disso é só agendar a retirada dos equipamentos em um dos pontos da Seja Digital.



