Policiais colocam a culpa em ratos por sumiço de 540 kg de maconha

Argentina – Após o sumiço de mais de meia tonelada de maconha, oito policiais foram demitidos na Argentina. Depois de questionados, quatro dos policiais disseram que a droga foi comida por ratos. A maconha desapareceu de um depósito na cidade argentina de Pilar.

O juiz Adrián González Charvay não se convenceu e pediu esclarecimentos a especialistas da Universidade de Buenos Aires, que garantiram que os animais jamais iriam confundir maconha com alimento.

Além disso, mesmo na remota hipótese de isso acontecer, seria preciso um grupo muito grande de roedores para consumir uma quantidade tão grande da droga, e certamente os animais teriam sido encontrados, muitos deles mortos.

De acordo com o jornal argentino “Clarín”, a droga estava no depósito havia dois anos e fazia parte de uma carga de 6 toneladas. Em uma recente conferência, porém, foi constatado que havia apenas 5,46 toneladas no local.

A suspeita recaiu imediatamente sobre o ex-comissário de polícia Javier Specia, que deixou o cargo este mês e foi substituído por Emilio Portero. Specia foi um dos que atribui o sumiço aos ratos, juntamente com três de seus ex-subordinados.

Os quatro agora terão que se apresentar ao juiz que comanda a equipe de investigação no dia 4 de maio. Charvay deverá determinar se o desaparecimento foi resultado de negligência ou um ato deliberado dos policiais.





