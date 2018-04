Trump anuncia ataque à Síria

EUA - Um ataque está em andamento contra a Síria, conforme anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump, nesta sexta-feira (13). Segundo o governante, o ataque será contra o estabelecimento de armas químicas do país sírio e é realizado em conjunto com a França e o Reino Unido.

Durante pronunciamento na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos afirmou que serão lançados ataques precisos.

"Ordenei as forças armadas dos Estados Unidos a lançar ataques precisos em alvos associados com estabelecimentos de armas químicas do ditador sírio Bashar al-Assad", disse o presidente americano. Trump ainda afirmou que as ações de Assad são ações “de um monstro”.

O presidente americano já havia ameaçado uma resposta ao ataque químico na cidade de Duma. Em mensagem publicada no Twitter, no domingo (8), Trump afirmou que Rússia e Irã eram responsáveis por apoiar o “animal” Assad e que haveria um “grande preço” a pagar.



