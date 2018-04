Atriz de 'Smallville' é indiciada em caso de tráfico sexual

Allison Mack e Tom Welling em cena de 'Smallville' | Foto: Divulgação

A atriz Allison Mack, mais conhecida por sua participação na série Smallville, foi indiciada por tráfico sexual e conspiração de trabalhos forçados e aguarda julgamento. As informações são de um documento obtido pelo TMZ.



Ela já havia sido identificada, em novembro de 2017, como uma das comandantes de um suposto grupo de autoajuda e empoderamento feminino, mas que, na verdade, era uma sociedade secreta na qual elas eram obrigadas a fazer sexo com Keith Raniere, o líder do grupo.Além disso, Allison também é acusada de privar as mulheres de sono e deixá-las sem comida a ponto de terem seus ciclos menstruais interrompidos.

Tudo isso teria acontecido entre 2016 e 2017.Os advogados de acusação recomendam que a fiança estipulada para a atriz seja muito alta, uma vez que ela tem conexões no México e é provável que fuja do país antes de seu julgamento. Se condenada, pode receber pena de 15 anos a prisão perpétua.