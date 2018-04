Trump se diz aberto para negociar novo acordo nuclear com Irã

Washington - O presidente Donald Trump afirmou nesta terça (24) que quer procurar um “terreno comum” com a França para negociar um novo acordo nuclear com o Irã. A afirmação foi feita após um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, durante sua visita a Washington.

Desde que assumiu o mandato no ano passado, Trump afirmou querer romper o acordo nuclear firmado, que descreveu hoje como “insano” e “ridículo”. Depois da reunião, Trump disse que os dois presidentes tiveram conversas mais importantes sobre o Irã do que qualquer outro assunto.

Leia também: Rússia: Trump sugere fazer visita recíproca a Moscou

Trump repetiu suas críticas ao acordo que suspendeu o programa nuclear iraniano dizendo que ele não aborda o programa de mísseis de Teerã. Depois disse que Estados Unidos e França estão começando a “entender um ao outro” quanto à necessidade de conter o Irã.

Na visita ao país americano, Macron defendeu a permanência dos Estados Unidos no acordo, e afirmou que deseja trabalhar em novos termos para substituir o atual por um acordo que leve em conta as sugestões de Trump. O presidente norte-americano já fez advertências sobre o que espera do Irã e afirmou que sairá do acordo no mês que vem.

“Se eles reiniciarem seu programa nuclear, terão problemas maiores do que jamais tiveram antes”, disse Trump, durante o encontro com Macron. Trump pode decidir no mês que vem se vai retomar sanções econômicas ao Irã, retirando-se efetivamente do acordo multilateral. Mas, no final de semana, ele também deverá tratar do tema com a chanceler alemã, Angela, Merkel que também terá uma agenda na Casa Branca na sexta-feira (27).

Macron começou a visita de três dias na segunda-feira (23) com um jantar. Na terça, os dois tiveram encontros bilaterais onde também discutiram a balança comercial franco-americana e questões como o conflito na Síria. Na quarta (25), ele visitará o Congresso.

