R$ 1 milhão de dólares doados para ensino de crianças refugiadas

As crianças contempladas representam cerca da metade da população refugiada a nível mundial | Foto: Bassam Khawaja/Human Rights Watch

Uma doação de US$ 1 milhão foi concedida para reforçar a infraestrutura educacional a refugiados e crianças que migraram internamente na Ásia, Oriente Médio e Norte da África, em um momento no qual segundo estatísticas da UNHCR, as crianças representam cerca da metade da população refugiada a nível mundial.

Sua Alteza, Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e Governador de Sharjah estendeu a generosa doação à instituição de caridade da Malásia - Fundação Crianças por Dignidade - a fim de impulsionar a prestação de serviços educacionais e de apoio que vêm oferecendo a estas comunidades marginalizadas na região da Ásia, Oriente Médio e África durante 20 anos.

A fundação, que foi administrada para ensinar mais de 7 mil alunos sem documento e apoia atualmente cerca de 1, 1 mil será a beneficiada da doação, além de um prêmio adicional de USD 136 mil que recebeu na 5ª feira (26 de abril) como vencedora do Prêmio Internacional de Sharjah para Defesa e Apoio a Refugiados.

O prêmio foi estabelecido em 2017 por uma proeminente organização humanitária dos EAU, The Big Heart Foundation (TBHF) em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a fim de destacar pessoas e entidades que implementam o pioneirismo e iniciativas de influência com impacto positivo e tangível a refugiados nestas regiões.

Como um pilar cultural na região árabe, Sharjah, o terceiro maior emirado dos EAU, acredita que cada nação deve estar construída em uma base sólida de jovens capacitados e instruídos. Isto se reflete em seu patrocínio e suporte de projetos de desenvolvimento social para refugiados e pessoas necessitadas em todo o mundo, conduzidos pela Big Heart Foundation sob a supervisão e orientação de Sua Alteza, Governador de Sharjah e sua esposa, Sua Alteza Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi.

