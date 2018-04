Ataque suicida contra comboio da Otan e mata 11 crianças

Cabul - Pelo menos 11 crianças morreram e outras 17 pessoas ficaram feridas, entre elas cinco soldados romenos da Otan, em um ataque suicida nesta segunda-feira (30) contra um comboio das forças aliadas na província de Kandahar, no sul do Afeganistão.

Um suicida detonou um carro bomba contra um comboio de militares romenos da Otan quando passava perto de uma mesquita provocando uma explosão potente que derrubou um muro que cercava o pátio da recinto religioso, disse o portal da polícia provincial.

As crianças que estavam no pátio da mesquita morreram ao serem atingidas pelos estilhaços e esmagados pelos escombros do muro destruído pela explosão, que aconteceu no Distrito do Daman por volta das 10h30 (hora do local), disse o portal voz, acrescentando que cinco militares romenos ficaram feridos

O porta-voz das forças aliadas no Afeganistão Robert Kearley disse que a missão está o par das informações que estão sendo divulgadas pelos veículos de imprensa e estão investigando o sucedido.

