Atentados no Afeganistão matam pelo menos 25, entre eles jornalistas

Cabul - Ao menos oito jornalistas morreram nesta segunda-feira (30) após dois atentados suicidas ocorridos em Cabul, capital do Afeganistão. O autodenominado Estado Islâmico reivindicou a autoria desses dois ataques.

Segundo as autoridades afegãs, um homem bomba se passou por jornalista e se infiltrou em um grupo de repórteres que cobriram um atentado de meia hora antes. Ao detonar os explosivos, matou os profissionais de mídia, incluindo o chefe de fotografia no Afeganistão da Agência francesa AFP.

Os atentados deixaram, ao todo, pelo menos 25 mortos e 45 feridos, segundo reportam as agências internacionais. Segundo a BBC, os ataques ocorreram no bairro Shashdarak - sede do Ministério da Defesa do Afeganistão e também de uma base da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Os jornalistas são objeto habitual dos ataques dos grupos insurgentes no Afeganistão. No ataque, 25 pessoas morreram e mais de 45 ficaram feridas.

