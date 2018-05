Está procurando um 'crush'? Facebook anuncia novo recurso de paquera!

O Facebook mais uma vez inova com a mais recente maneira para que seus usuários procurem possíveis ‘matches’ em um novo recurso para paquera e relacionamentos no estilo Tinder, mas com maiores possibilidades de compatibilidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2), na conferência anual do Facebook (F8).

As pessoas poderão criar um perfil de namoro separado do perfil do Facebook – e as possíveis correspondências serão recomendadas com base nas preferências de namoro, interesses semelhantes e amigos comuns.

O Facebook explica que “as possíveis correspondências serão recomendadas com base nas preferências de namoro, coisas em comum e amigos em comum. Eles terão a opção de descobrir outros com interesses semelhantes por meio de seus Grupos ou Eventos".

As pessoas já usam o Facebook para conhecer pessoas, é o caso da estudante de letras Rayennie Rodrigues que conheceu seu primeiro namorado pela rede social. "Nós começamos a conversar assim que nos adicionamos no face, e por ter vários amigos em comum, foi mais fácil o encontro. Conversamos por muito tempo pelo face e iniciamos o namoro antes mesmo de nos encontrar".

Veja como o namoro no Facebook funcionará:



1. Opte por criar um perfil apenas com o seu primeiro nome. Seu perfil não estará visível para amigos, usuários que não estão no recurso de namoro e não será exibido no feed de notícias.

2. Você navegará em Eventos em sua cidade e em grupos que correspondem aos seus interesses. Você pode selecionar para "desbloquear" um para namoro. Você verá os perfis de outros usuários que desbloquearam essa superfície.

3. Você pode navegar pelos perfis das pessoas que exibem algumas de suas fotos, além de algumas informações básicas sobre elas. Você será mostrado a pessoas com base em interesses e amigos mútuos, além de outros dados que o Facebook tem sobre você.

4. Se ambos estiverem interessados, você poderá iniciar uma conversa com alguém em uma caixa de entrada especial separada do Messenger e do WhatsApp. Por segurança, somente o texto pode ser enviado por enquanto.

