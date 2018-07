Cristiano Ronaldo pagará R$ 82 milhões para evitar prisão

No ano passado, a promotoria espanhola acusou o craque português de quatro crimes de evasão fiscal entre 2011 e 2014 | Foto: Divulgação

Madrid - A Agência Tributária Espanhola fechou um acordo com Cristiano Ronaldo no qual o agora jogador da Juventus se confessou culpado de evasão fiscal e pagará uma multa de 19 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões) em troca de uma sentença de prisão reduzida, de apenas dois anos e que ficará suspensa, sem necessidade de ser cumprida.



Na Espanha, um juiz pode suspender sentenças por dois anos ou menos para uma primeira infração. O acerto do acordo com o Fisco foi confirmado pela imprensa espanhola e também pela agência de notícias The Associated Press nesta quinta-feira.

Nesse caso, Cristiano Ronaldo já havia chegado a um acordo provisório com a promotoria, mas as autoridades da Fazenda Nacional ainda não haviam dado sua aprovação, o que ocorreu agora e o levará a não ser detido.

No ano passado, a promotoria espanhola acusou o craque português de quatro crimes de evasão fiscal entre 2011 e 2014 em um montante de 14,7 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). A promotoria acusou Cristiano Ronaldo de usar sociedades de fora da Espanha para esconder rendimentos obtidos pelos seus direitos de imagem.

A acusação não envolve o salário que o português recebia no Real Madrid, o clube em que ele jogou até maio. Cristiano Ronaldo deixou o time espanhol neste mês, acertando a sua transferência para a Juventus, clube que vem dominando o futebol da Itália.

Em 2016, o atacante Lionel Messi, do Barcelona, recebeu uma sentença de 21 meses de prisão que foi suspensa, com ele tendo sido considerado culpado de fraudar o Tesouro em 4,1 milhões de euros (R$ 178,8 milhões, na cotação atual).

