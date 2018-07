Cascavel nada até barco e assusta tripulantes; veja vídeo

Cobra cascavel persegue barco | Autor: Reprodução / Instagram

Já imaginou estar passeando de barco com as crianças e uma perigosa cobra vir nadando em direção a embarcação? As férias da família Robbins pareciam perfeitas. Um convite da natureza para um passeio de barco em um dia ensolarado, nos Estados Unidos. Só que "alguém" que não havia sido convidado acabou roubando a cena, ocorrida na semana passada.



Uma cascavel nadou até o barco, causando pânico aos Robbins. Aos gritos, a família, com crianças, viu a cobra subir na parte traseira da embarcação.

"Uma cascavel não convidada subiu a bordo do nosso barco", escreveu Wayne Robbins ao postar um vídeo registrando o terror no Instagram.

Por sorte, a serpente decidiu voltar a nadar e se afastou do barco, deslizando pela água tranquila do Lago Fontana.

"Eu ia dar uma pancada nela", disse Wayne ao jornal "Observer". "Era uma cobra bem esperta. Mas ela sabia que não era desejada (no barco)", brincou.

