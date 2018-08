23 crianças morrem em naufrágio no rio Nilo

A Defesa Civil na semana passada, ordenou a interrupção de navegação no Nilo até o fim de outubro, pois nesse período há o aumento no nível das águas e inundações | Foto: Divulgação

A menos 23 crianças morreram afogadas, quando uma embarcação naufragou no Rio Nilo. Uma médica e nove crianças sobreviveram. O governador Abdel-Rahmam informou que, a forte correnteza no momento do acidente, levou o barco a bater em uma árvore.

As equipes de resgate estão se deslocando a região do acidente, para iniciar as buscas pelos corpos das vítimas, Segundo Abdel.

A Defesa Civil na semana passada, ordenou a interrupção de navegação no Nilo até o fim de outubro, pois nesse período há o aumento no nível das águas e inundações. Em relatório publicado pelo Crescente Vermelho (Órgão que equivale à Cruz Vermelha nos países islâmicos), desde julho as inundações causam danos as varias regiões do Sudão. Foram pelo menos 23 mortes, 61 feridos e aproximadamente 45 mil atingidos.

A região mais afetada é o estado de Córdofão do Oeste, fronteira com o Sudão do Sul. Com pelo menos 20 mil atingidos, 49 feridos e 6 mortos, segundo o Crescente Vermelho.

Leia mais:

Tiroteio no Canadá deixa pelo menos quatro mortos

Número de mortos em terremoto na Indonésia sobe para 321