Onça-parda invade casa, devora gata e faz digestão na sala de estar

Boulder - Uma onça-parda invadiu uma casa na cidade de Boulder, no Colorado, comeu a gata que morava lá e ainda por cima usou a sala de estar para fazer a digestão.



A residência fica próxima de uma região montanhosa, com muito verde e, consequentemente, vida selvagem. Lembrando que nos Estados Unidos, a onça-parda é chamada de puma ou leão das montanhas. A dona do imóvel, Kayla Slaughter, explicou ao canal Fox 31 que o felino entrou por meio de uma janela deixada aberta.

A onça foi encontrada pelo companheiro que divide a casa com Kayla. Ao se deparar com o animal lambendo os beiços, ele acionou a polícia.

Infelizmente, Klondike, a gatinha de estimação deles acabou sendo devorada pela onça.

"Ela estava bem. É difícil (aceitar) que esse tenha sido o fim dela", lamentou Kayla. Além da dificuldade em lidar com a perda de um bichinho, a moradora ainda teve que acompanhar a saga dos policiais para expulsar a onça do local.

Klondike acabou sendo devorada pela onça | Foto: Reprodução

Numa das fotos clicadas por Kayla, o animal aparece tranquilo na sala de estar: "Parece que está assistindo TV", analisou. Os oficiais usaram armas de pressão na tentativa de afugentar o felino "Era como olhar para uma exposição de zoológico, mas você está olhando para uma casa", lembrou a vizinha Jessie Frankel.



De acordo com Kayla, o animal "reinou" na casa por aproximadamente três horas. Depois de todo esse tempo e muitos tiros, as autoridades finalmente conseguiram persuadir o animal a sair.

O felino saiu pela porta da frente e correu em direção à mata, onde desapareceu. A polícia de Boulder chegou a postar uma foto no Twitter:

"Por favor, mantenha as portas e janelas do nível do solo fechadas e trancadas à noite e quando você não estiver em casa", alertou. "Isso também é um bom conselho para ursos e ladrões", completou.

Apesar da gatinha ter sido devorada, nenhuma pessoa ficou ferida durante o incidente.





