Nenhuma ação pode reparar abusos sexuais, diz Papa Francisco

O papa Francisco afirmou que "nenhuma ação pode reparar os danos causados por abusos sexuais, pelo clero". Nesta segunda-feira (20), em carta aberta, ele declarou que "se um membro sofre, todos sofrem com eles, estas palavras de São Paulo, ressoam com força no meu coração ao constatar mais uma vez, o sofrimento vividos por muitos menores por causa de abusos sexuais". As informações são da Agência Brasil.

O pontífice acrescenta que "a dor da vítima e de suas famílias também é a nossa dor" e pede que "se reafirme mais uma vez o compromisso para garantir a proteção de menores e dos adultos em situações de vulnerabilidade".

Francisco escreveu a carta após a publicação de um relatório que documenta 300 casos de "sacerdotes predadores sexuais", em seis das oito dioceses no estado da Pensilvânia. Ele ainda reconheceu os atos "com vergonha e arrependimento", e "que não agimos a tempo para reconhecer a magnitude e a gravidade dos danos causados".

Além disso, o papa reconhece que houve "demora para aplicar as sanções tão necessárias aos responsáveis por esses casos, mas acredita que "ajudarão a garantir uma maior cultura do cuidado no presente e no futuro."

