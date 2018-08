Emitido alerta de tsunami após terremoto na costa venezuelana

São Paulo (SP) - Um alerta de tsunami foi emitido pelo Centro de Aletas de Tsunamis do Pacífico após o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS) informar a ocorrência de um terremoto de magnitude 7,3 na costa da Venezuela, no fim da tarde desta terça-feira (21).

De acordo com o alerta do Centro de Aletas de Tsunamis do Pacífico, o tsunami pode atingir localidades a 300 quilômetros de distância do epicentro do terremoto, incluindo não só a costa da Venezuela, mas também Trinidad Tobago e Grenada.

Leia também: Prédios de Manaus são evacuados após terremoto na Venezuela

As primeiras informações sobre o terremoto foram de que ele teria magnitude 7,0. O dado foi atualizada pelo USGS, que agora informa sismo foi de magnitude 7,3, localizado no estado de Sucre, no nordeste da Venezuela.

Terremoto foi sentido em Manaus onde prédios foram evacuados | Foto: Divulgação

Há relatos de que tremores foram sentidos na capital, Caracas. Ainda não há informações sobre danos e possíveis feridos.



Leia mais

Terremoto na Bolívia é sentido no Brasil e assusta população

Terremoto de magnitude 7 atinge ilha na Indonésia e mata pelo menos 39