Após terremoto na Venezuela, não há previsão de novos tremores

Após o terremoto que atingiu magnitude 6,9 na região de Sucre, na Venezuela (Funvisis), não há registro de novos tremores no país, segundo a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas na rede social Twitter. Também não há previsão de tsunamis.

Porém, o Instituto Geological Survey, dos Estados Unidos, informou que a magnitude do terremoto foi de 7,3.

Em entrevista coletiva concedida na terça-feira (21), o ministro do Interior, Justiça e Paz, Nestor Reverol, informou não haver relatos de mortes em decorrência do terremoto.

Leia também: Terremoto sentido no Amazonas e Roraima gera pânico na região

"[Até] neste momento, não nos relataram baixa alguma. Estamos em coordenação com os governadores”, disse o ministro. “Pedimos tranquilidade à população venezuelana para que possamos atuar com calma.”

A Funvisis informou que o epicentro dos tremores foi a 19 quilômetros de Yaguaraparo, no estado de Sucre, às 17h31 de ontem. O ministro do Interior acrescentou que foram sentidos efeitos do terremoto também em Delta Amacuro, Nueva Esparta, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua e Caracas.

O centro do sismo ocorreu a 123,2 km de profundidade, com impactos também na região de Roraima, Colômbia e Trinidad y Tobago.

*As informações são da Presidência da República da Venezuela, da rede social Twitter da Funvisis e da Prensa Latina, agência pública de notícias de Cuba

Leia mais

Emitido alerta de tsunami após terremoto na costa venezuelana

Novas cédulas causam confusão e incerteza na Venezuela