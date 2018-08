Vaticano corrige declaração do papa Francisco sobre homossexualidade

Em entrevista coletiva no domingo, o avião que levava Francisco da Irlanda de volta para Roma, o papa argentino referiu-se à "psiquiatria", quando os pais observarem tendências homossexuais em seus filhos | Foto: Divulgação

O Vaticano retirou, nesta segunda-feira (27), a referência à "psiquiatria" na declaração dada na véspera pelo papa Francisco, ao ser questionado sobre a homossexualidade, destacando que o sumo pontífice não quis abordar o tema como "uma doença psiquiátrica".



Em entrevista coletiva no domingo, o avião que levava Francisco da Irlanda de volta para Roma, o papa argentino referiu-se à "psiquiatria", quando os pais observarem tendências homossexuais em seus filhos, a partir da infância.

"É necessário levar em conta a idade das pessoas. Quando isso se manifesta desde a infância, há muitas coisas a fazer, pela psiquiatria, para ver como são as coisas. É uma outra coisa quando isso se manifesta depois dos 20 anos", afirmou o papa.

Palavra Psiquiatria

A palavra "psiquiatria" foi retirada do "verbatim" publicado hoje pelo serviço de imprensa do Vaticano, "para não alterar o pensamento do papa", explicou a assessoria do vaticano.

"Quando o papa se refere à 'psiquiatria', é claro que ele faz isso como um exemplo. Com essa palavra, ele não tinha a intenção de dizer que se tratava de uma doença psiquiátrica, mas que talvez fosse necessário ver como são as coisas no nível psicológico", acrescentou o porta-voz.

