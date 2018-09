Ovini? Objeto voador não identificado clareia o céu da Escócia

Vídeo mostra momento em que objeto brilhante para pelo céu da Escócia | Autor: Divulgação

Escócia - Um vídeo nas redes sociais mostra um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) voando pelo céu da vila de Kippen, na Escócia. O vídeo foi gravado no dia 1º de setembro deste ano e incitou teóricos da conspiração a relatarem que um OVNI havia sido abatido. As informações são da Agência Sputnik.



O objeto não identificado brilhava no céu, não emitia som e parecia desorientado, conforme descrição da legenda do vídeo. Moradores locais acreditam que as naves não passam de pipas.

Um usuário de uma rede social chamada Reddit, afirmou que é a terceira vez no mês de agosto que uma pipa com faíscas brilhantes foi lançada no céu da cidade.

