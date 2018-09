Venezuela diz que deteve mais envolvidos em atentado contra Maduro

O governo da Vernezuela informou que deteve mais três supostos envolvidos no atentado contra o presidente Nicolás Maduro, em 4 de agosto, entre eles um coronel aposentado. O ministro de Comunicação vernezuelano, Jorge Rodriguez, disse que os órgãos de segurança detiveram Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, Angela Lisbeth Expósito Carrilloeo coronel aposentado Ramón Santiago Velasco Garcia.

As prisões ocorreram durante a madrugada de sábado (22) para domingo (23). De acordo com o ministro, Vivas faria um vídeo do 'assassinato do presidente" e Angela é acusada de escondê-lo em sua casa. García, por sua vez, foi detido com a acusação de ajudar a levar Vivas atéa fronteira com a Colômbia, onde estão deputado Julio Borges, acusado de ser o autor intelectual da ação.

Na entrevista, o ministro mostrou vídeos da 'confissão' de Vivas e de Angela. No material, Vivas disse que foi levado à Colômbia, onde recebeu um suposto treinamento para o atentado e teve contato com o 'chefe de migração do pais, que não teve o nome mencionado. Em outra gravação, ele afirmou que, após o ataque, teve contato com uma pessoa, que também não teve o nome mencionado, que estava na Espanha, e que supostamente disse que ele seria levado à embaixada do Chile em Caracas.

Rodriguez mostrou ainda um material de Angela, que, de acordo com a organização não governamental (ONG) Foro Penal, é espanhola, no qual ela diz ter recebido Vivas em sua casa sem saber que ele era procurado pelas autoridades venezuelanas. Segundo o Foro Penal, Angela é diretora de uma ONG de proteção aos animais e cuidava dos cães de algumas pessoas procuradas por causas políticas.