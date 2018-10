China corta tarifa de importação de mais de 1.500 itens

O governo da China reduzirá tarifas de importação para 1.585 itens sujeitos a impostos a partir de 1º de novembro na busca por modernizar o parque industrial, o corte custos corporativos e atender à demanda nacional.

A decisão foi tomada em uma reunião executiva do Conselho de Estado comanda pelo primeiro-ministro, Li Keqiang.

A nova política seguirá uma série de cortes tarifários este ano, que economizarão 60 bilhões de yuans (US$ 8,7 bilhões) para as empresas e consumidores, segundo um comunicado divulgado depois do encontro.

Com a nova medida, a taxa tarifária geral do país cairá para 7,5% ante os 9,8% em 2017.

As taxas médias para os equipamentos mecânicos e elétricos, como máquinas de construção, que têm grande demanda, serão rebaixadas de 12,2% para 8,8%.

Para os têxteis e materiais de construção, a taxa média cairá de 11,5% para 8,4%, enquanto para os produtos de recursos e itens primários, de 6,6% a 5,4%.

Os cortes tarifários envolvem também os setores de cerâmica, aço e alguns produtos baseados em recursos e, principalmente, produtos processados.

*Com informações da Xinhua, agência pública de notícias da China.