Vídeo: patroa é condenada por filmar doméstica caindo do 7º andar

Nesta semana, uma mulher foi condenada a 1 ano e 8 meses de prisão pela Justiça do Kuwait após filmar e não ajudar a emprega doméstica, que estava pendurada na janela no momento em que fazia a limpeza do apartamento dela situado no sétimo andar de um prédio, no Kuwait.

A informação sobre a condenação é do "Mirror". A patroa causou revolta nas redes sociais, em março do ano passado, após divulgar no Twitter o vídeo da queda da empregada etíope.

O vídeo de 12 segundos mostra a etíope pendurada na janela com apenas uma das mãos. Ao ver a patroa, ela grita por ajuda. Por outro lado, ao invés de ajudá-la, a patroa reclama: "louca, volte pra dentro!"

A etíope não conseguiu se segurar e caiu do sétimo andar. Antes de bater no chão, a empregada bateu em uma cobertura. O fato amorteceu a queda e evitou que ela morresse. A doméstica quebrou um braço e teve escoriações.

À justiça, a patroa disse que não iria conseguir ajudar a mulher porque ela era "pesada", e decidiu filmar para se livrar de uma possível acusação de assassinato.

Veja vídeo postado pela patroa:

