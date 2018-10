Total de mortos em terremoto e tsunami na Indonésia sobe para 1.948

As autoridades da Indonésia elevaram nesta segunda (8) para 1.948 o número de mortos em consequência do terremoto de magnitude 7,5 e do tsunami posterior que sacudiram a região central da ilha de Celebes em 28 de setembro. Há cerca de cinco mil pessoas desaparecidas.

A princípio, o número de vítimas foi estimado em 1.944, mas depois foi corrigido para 1.948 em uma entrevista coletiva das autoridades em Jacarta.

Deste total, 885 corpos foram enterrados em valas comuns, enquanto os demais foram entregues às suas famílias.

O número de feridos hospitalizados é de 2.549, enquanto 74.444 indonésios estão abrigados em centros de deslocados e 65.733 casas foram destruídas ou danificadas.

"O problema atual é como enviar assistência de saúde às regiões isoladas. Atualmente, estamos usando helicópteros para chegar até elas", afirmou Willem Rampangilei, chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio), em entrevista.

Segundo a BNPB, os serviços de abastecimento de água, eletricidade e gasolina foram restabelecidos quase totalmente na maioria das áreas afetadas, onde os bancos e mercados começaram a reabrir nos últimos dias.

*Com informações da Agência EFE

Leia mais