Pesquisadores do Museu Nacional encontram crânio de Luzia em escombros

Rio de Janeiro (RJ) - O crânio de Luzia, considerada a mulher mais antiga das Américas, foi encontrado por uma equipe de pesquisadores do Museu Nacional. O fóssil teria sofrido alterações em decorrência do incêndio que atingiu o prédio centenário na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. As informações são do jornal O Globo, confirmadas durante coletiva de imprensa no início da tarde desta sexta-feira (19).

Segundo a pesquisadora Cláudia Rodrigues, uma das integrantes da equipe de escavação, o crânio foi encontrado fragmentado, e os pesquisadores devem começar em breve a trabalhar na reconstituição. A peça foi encontrada há alguns dias, e está em melhores condições do que se imaginava, de acordo com a pesquisadora.

"Nós conseguimos recuperar o crânio de Luzia. É claro que, em virtude do acontecimento, sofreu algumas alterações, tem alguns danos. Mas nós estamos comemorando, porque pelo menos 80% dos fragmentos foram identificados", afirma.

O fóssil de 11 mil anos de idade é uma das vitórias da equipe do Museu Nacional, uma vez que toda a coleção egípcia, um dos símbolos do Museu, foi completamente destruída. Permaneceram preservadas, no entanto, as coleções de vertebrados, invertebrados e insetos.

