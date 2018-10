Violência em eleição no Afeganistão deixa pelos menos 18 mortos

Marcadas por ataques violentos, as eleições parlamentares no Afeganistão deixaram pelo menos 18 mortos na capital, Cabul, além de dezenas de feridos, segundo informações do governo afegão.

O país foi às urnas neste sábado para votar em eleições legislativas que deveriam ter acontecido há mais de três anos. O pleito é considerado um teste para a habilidade do governo afegão em progredir para maior estabilidade política no país.

Em meio a ameaças do Taleban e problemas logísticos e operacionais, a votação começou de forma lenta.

Devido às dificuldades enfrentadas, funcionários do governo determinaram que a votação se estenderia por mais 4h além do programado

. Os locais de votação que passaram a manhã fechados e só conseguiram operar à tarde poderão receber eleitores no domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.

