Partes do corpo de jornalista saudita foram encontradas, diz TV

Partes do corpo do jornalista assassinado Jamal Khashoggi foram encontradas, segundo noticiou nesta terça-feira, 23, a TV britânica Sky News, citando duas fontes que não foram identificadas. Elas detalharam à emissora que o corpo do jornalista foi desmembrado e seu rosto, desfigurado.

Uma das fontes afirmou que partes do corpo foram encontrados no jardim da casa do cônsul-geral, localizada a cerca de 500 metros do consulado. Riad admitiu na sexta-feira que o jornalista foi morto durante um briga dentro do seu consulado em Istambul, no dia 2.

A versão contradiz a explicação dada por fontes oficiais sauditas de que o corpo foi enrolado em um tapete e entregue a um "colaborador local", encarregado de se desfazer dele, segundo a Sky News.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi o primeiro político a descrever a morte de Khashoggi como um assassinato, acrescentando que ela foi premeditada e planejada por dias.

Em um discurso nesta terça-feira no Parlamento, Erdogan exigiu que a Arábia Saudita faça justiça e puna os responsáveis e questionou: "Por que o corpo de alguém que oficialmente está morto ainda não foi encontrado?"

