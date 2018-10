Artefatos explosivos são encontrados perto da casa de Clinton e Obama

A polícia estadunidense está nas ruas para garantir a segurança dos americanos | Foto: Divulgação





As autoridades dos Estados Unidos informaram nesta quarta (24) que dois artefatos explosivos foram encontrados próximos das residências de Bill e Hillary Clinton e também de Barack e Michelle Obama. Eles não tiveram contato com os artefatos e nem correram perigo.

Em comunicado, o Serviço Secreto informou que encontrou um pacote dirigido à ex-candidata presidencial em sua residência no condado de Westchester (Nova York) na noite de terça-feira (23) e interceptou hoje em Washington outro que estava dirigido à casa dos Obama.

De acordo com o jornal The New York Times, que citou as forças da ordem como fonte, os dispositivos são similares ao que a polícia encontrou na segunda-feira (22) na residência do magnata George Soros, ao norte do estado de Nova York, e detonou de forma controlada.

O Departamento de Segurança Nacional, ao qual está vinculado o Serviço Secreto, afirmou em sua nota que os pacotes foram "identificados imediatamente como artefatos explosivos durante processos rotineiros de revisão do correio".

Por sua condição de ex-presidentes do país, toda a correspondência que chega às residências de Obama e Clinton são inspecionadas por agentes do Serviço Secreto.

As autoridades acrescentaram que "os protegidos não receberam os pacotes nem correram o risco de recebê-los".

O incidente está sendo investigado, e as autoridades reunirão "todos os recursos disponíveis" em nível federal, estadual e local para "determinar a fonte dos pacotes e identificar os responsáveis", segundo o Departamento de Segurança Nacional.

O FBI, por sua vez, indicou em uma mensagem oficial no Twitter que está a par do objeto encontrado perto da residência dos Clinton, na cidade de Chappaqua (Nova York), e que as suas forças especializadas em terrorismo estão colaborando com outras agências nas investigações.

