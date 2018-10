Pacote suspeito é encontrado em restaurante do ator Robert de Niro

O restaurante foi evacuado e ninguém ficou ferido | Foto: divulgação





A polícia de Nova York investiga um pacote suspeito encontrado em um restaurante de propriedade do ator americano Robert de Niro, informou a imprensa local. Não há detalhes sobre o conteúdo do pacote.

Nos dois últimos dias, foram detectados outros artefatos enviados ao ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e à ex-secretária de Estado Hillary Clinton, interceptados antes de serem abertos por eles, assim como ao magnata Georges Soros e ao prédio da sede da emissora CNN.

Também foi interceptado hoje (25) pela polícia um pacote suspeito destinado à residência do ex-vice-presidente americano Joe Biden, em New Castle (Delaware), que seria o nono artefato com essas caraterísticas enviado a destacadas guras democratas e à emissora CNN, nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades policiais, o pacote destinado a Biden foi localizado nas instalações postais de New Castle, perto da casa do vice-presidente no governo Barack Obama.

