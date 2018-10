Novo pacote suspeito é encontrado em correio da Flórida

Um pacote suspeito, aparentemente similar aos enviados a políticos democratas e críticos do presidente Donald Trump, foi encontrado nesta sexta-feira em uma agência do serviço postal em Opa-Locka, no sul da Flórida (EUA), desta vez enviado ao senador Cory Booker.

Veículos de imprensa locais informaram hoje que se trata da mesma agência em que os outros pacotes onde foram postados tendo como destinatários personalidades democratas e rede de televisão "CNN".

As autoridades procuram pistas sobre os autores e a possível motivação política dos envios, a 11 dias das eleições legislativas no país.

Pelo menos 11 pacotes suspeitos foram enviados desde a última segunda-feira a personalidades democratas do país, com três artefatos dirigidos ontem ao ex-vice-presidente Joe Biden e ao ator Robert de Niro, o que as autoridades qualificaram de "terrorismo".

A investigação agora tenta determinar se os dispositivos foram feitos com a intenção de explodir, ou se simplesmente foram enviados para causar medo.

O FBI confirmou nesta quinta-feira que a legisladora democrata Debbie Wasserman Schultz aparecia como remetente nos pacotes suspeitos enviados a figuras políticas.

Debbie representa no Congresso dos EUA um distrito da Flórida e, entre 2011 e 2016, foi a presidente do Comitê Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês), o órgão que dirige o Partido Democrata.

