Polícia prende acusados de tráfico que se disfarçavam de mototaxistas

Rio de Janeiro - Policiais civis da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) fazem hoje (1º) uma operação para cumprir 13 mandados de prisão preventiva contra acusados de envolvimento com a quadrilha que controla a venda de drogas no Morro do Urubu, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, dez pessoas já foram presas.

Durante investigações, que duraram oito meses, foi constatado que os acusados vendiam drogas disfarçados de mototaxistas com o objetivo de não serem identificados pela polícia. Ela informou que eles ficavam baseados na entrada da comunidade, onde recebiam a encomenda de usuários de drogas. Depois, iam até o interior da favela para buscar drogas.

De acordo com a Dcod, essa é uma nova forma de atuação do tráfico que permitia aos criminosos, em eventuais abordagens policiais, não serem flagrados com as drogas.

Os acusados vão responder por tráfico e associação para o tráfico e organização criminosa.

