Corpo de jornalista foi dissolvido, diz assessor de presidente turco

Os assassinos do jornalista, crítico do regime saudita e que vivia exilado nos Estados Unidos, desmembraram o corpo para que fosse dissolvido | Foto: divulgação





O corpo do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado há um mês no consulado da Arábia Saudita em Istambul, foi esquartejado e dissolvido em uma substância química, afirmou Yasin Aktay, assessor da presidência da Turquia, ao jornal "Hürriyet".

Os assassinos do jornalista, crítico do regime saudita e que vivia exilado nos Estados Unidos, desmembraram o corpo para que fosse dissolvido com mais facilidade, segundo Aktay.

Leia mais

Partes do corpo de jornalista saudita foram encontradas, diz TV

Jornalista saudita alerta para silenciamento da mídia em última coluna