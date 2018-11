Vídeo mostra mulher e motorista brigando antes de ônibus cair de ponte

O motorista perdeu o controle do ônibus, atingiu um carro e depois caiu da ponte | Foto: Reprodução





O acidente que vitimou 15 pessoas na China, no último dia 28, ocorreu após uma briga entre uma passageira e o motorista. As imagens da câmera de segurança do ônibus mostram que os dois se agrediram e o condutor acabou perdendo o controle do ônibus, que caiu da ponte.

A discussão teria iniciado após a mulher ficar com raiva porque o motorista passou de um ponto na cidade de Chongqing, no sudoeste da China. A passageira de 48 anos, de sobrenome Liu, pediu ao motorista que parasse na pista e recebeu uma resposta negativa. Enfurecida, ela jogou o celular nele, que perdeu o controle do volante. Pelo menos 13 corpos já foram resgatados das águas.

Antes de cair no rio, o ônibus ainda colidiu com um carro que trafegava no sentido contrário da ponte. Duas pessoas ainda continuam desaparecidas. O motorista do carro sofreu apenas ferimentos.

Veja o vídeo: