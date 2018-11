Ordem de matar jornalista veio dos 'mais altos níveis' sauditas

O presidente turco lembrou ainda que a Turquia compartilhou provas com seus aliados, incluindo os Estados Unidos | Foto: Reprodução





O presidente da Turquia, Recep Tayip Erdogan, afirmou nesta sexta-feira que seu governo tem certeza de que a ordem para matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado nas dependências do consulado saudita em Istambul, "veio dos mais altos níveis" do governo de Riad.

Em uma coluna publicada hoje no jornal "The Washington Post", Erdogan declara que o reino saudita deve responder ainda muitas perguntas sobre o que aconteceu com o jornalista, um duro crítico do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman.

"Sabemos que os autores se encontram entre os 18 suspeitos detidos na Arábia Saudita. Também sabemos que essas pessoas vieram cumprir suas ordens: matar Khashoggi e partir. Finalmente, sabemos que a ordem de matar Khashoggi veio dos níveis mais altos do governo saudita", escreveu o presidente turco.

No entanto, apesar dessa certeza, Erdogan considerou que a identidade do autor do assassinato do jornalista é uma dessas perguntas sem resposta.

"Como membros responsáveis da comunidade internacional, devemos revelar as identidades dos títeres por trás do assassinato de Khashoggi e descobrir àqueles nos quais os funcionários sauditas, que ainda tentam acobertar o assassinato, depositaram sua confiança", acrescentou o presidente turco.

Em seu artigo de opinião, Erdogan não menciona o príncipe saudita, mas diz que não acredita que o rei Salman bin Abdulaziz tenha dado a ordem de matar Khashoggi.

"Enquanto continuamos buscando respostas, eu gostaria de enfatizar que a Turquia e a Arábia Saudita desfrutam de relações amistosas. Não acredito nem por um segundo que o rei Salman, custódio das sagradas mesquitas, tenha ordenado o golpe contra Khashoggi", destacou.

"Portanto, não tenho nenhuma razão para crer que seu assassinato refletisse a política oficial da Arábia Saudita", completou.

Erdogan reiterou também que restam muitas dúvidas para solucionar o assassinato, inclusive onde está o corpo e quem é o suposto "colaborador local" a quem, segundo os sauditas, foram entregues os restos de Khashoggi.

"Infelizmente, as autoridades sauditas se negaram a responder a essas perguntas", escreveu Erdogan.

"Alguns parecem esperar que este 'problema' desapareça com o tempo. Mas seguiremos fazendo essas perguntas, que são cruciais para a investigação criminal na Turquia, mas também para a família e os entes queridos de Khashoggi", ressaltou.

O presidente turco lembrou ainda que a Turquia compartilhou provas com seus aliados, incluindo os Estados Unidos, "para garantir que o mundo siga fazendo as mesmas perguntas" até elucidar o ocorrido, e advertiu das consequências de que volte a repetir-se algo similar no território de um país membro da OTAN.

Khashoggi, residente da Virgínia (EUA) e colunista do "The Washington Post", foi assassinado no dia 2 de outubro quando foi ao consulado da Arábia Saudita em Istambul para obter documentação para seu casamento com sua noiva, de nacionalidade turca.