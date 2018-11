Chefe da Polícia é demitido após Marcelo Piloto matar jovem em cela

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, demitiu neste domingo o comandante da Polícia Nacional, Bartolomé Baéz, após o traficante brasileiro Marcelo Pinheiro Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, ter assassinado ontem uma mulher de 18 anos dentro do Agrupamento Especializado de Assunção, onde é mantido preso.

Além de Báez, Abdo Benítez também demitiu o subcomandante da Polícia Nacional, Luis Cantero. As decisões foram anunciadas na manhã de hoje após uma reunião do Conselho de Segurança do país.

"Tomamos a decisão de substituir o comandante e o subcomandante da Polícia Nacional", anunciou Abdo Benítez no Twitter.

As medidas eram esperadas depois do crime ocorrido ontem dentro da cela do tracante brasileiro, integrante do Comando Vermelho, no Agrupamento Especializado. Segundo o Ministério Público, Piloto matou a jovem, identicada como Lidia Meza, de 18 anos, para evitar a extradição ao Brasil.

